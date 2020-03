Propiedades de la tronadora, popular remedio contra la diabetes

Extracto de las hojas tienen efecto antibacteriano comparable a la ampicilina y la gentamicina

La tronadora o hierba de San Pedro es un arbusto nativo de México y que se puede encontrar también en Florida, Texas y Arizona (Estados Unidos) y varios países de América latina. Esta planta es conocida por su uso en la medicina tradicional como diurética y remedio para tratar la diabetes y problemas digestivos.

Se usan las flores, hojas, corteza y raíz

En la industria, la raíz se usa como sucedáneo del lúpulo en la fabricación de la cerveza y las flores se emplean para aromatizar jarabes. También suele usarse la madera para arquitectura rústica.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México, se reportan 54 usos diferentes y 56 componentes químicos para esta planta.

Las hojas y las flores se usan como infusión. Tanto para tratar la diabetes tipo 2 como para:

Resfriados

Fiebre

Ictericia (coloración amarilla de la piel por aumento de bilirrubina)

Dolor de cabeza

Problemas renales

Aliviar cólicos menstruales durante la menstruación

La infusión de las hojas es tomada para calmar los nervios.

El cocimiento de las flores y la corteza se usa para los dolores de estómago.

Las hojas y las flores también se empelan para hacer emplastos y enjuagues para tratar infecciones de la piel.

La raíz y los tallos se hierven junto con el agua para hacer una decocción. Sobre todo con fines diuréticos (promover la orina) y para expulsar lombrices.

¿Qué contiene la planta?

Las hojas de la tronadora (Tecoma stans) contienen alcaloides como tecomina y ecostamina, que según cita The University of Texas at el Paso, disminuyen los niveles de glucosa (azúcar) según revelan estudios en animales de laboratorio.

Antibacteriana

Estudios han demostrado el efecto antibacteriano del extracto de las hojas comparable a la ampicilina y la gentamicina. Además tiene efectos antifúngicos.

Las hojas contienen ácido antranílico que también disminuye los niveles de azúcar en la sangre

Antioxidante

La tronadora también flavonoides que le dan una acción antioxidante y antiinflamatoria.

Efectos secundarios

La UTEP recomienda no usar esta planta durante el embarazo, lactancia y en niños pequeños

No debe tomarse al mismo tiempo con medicamentos contra la diabetes, ya que pudiera ocasionar un marcado descenso en los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre (hipoglucemia).