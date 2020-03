VIDEO: Cártel del Golfo interroga a dos narcos y después los ejecuta sin contemplación

Se tratarían de integrantes que pertenecen al mismo Cártel del Golfo pero de diferentes facciones

En redes sociales circula un video en donde sicarios del grupo del narcotráfico conocido como Cártel del Golfo (CDG) de la facción del Cártel de Los Escorpiones interrogan y ejecutan a dos sujetos quienes presuntamente eran integrante del mismo Cártel del Golfo aunque de la facción que se identifica como Cártel de Los Metros.

El crimen habría ocurrido en el municipio fronterizo de Reynosa en el estado de Tamaulipas en México, donde se tiene registro de una pugna interna entre las corrientes de este grupo del crimen organizado al parecer derivadas de la alianza que hizo el Cártel de Los Metros, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el fin de extender su zona de influencia, en la codiciada plaza la cual hace frontera con los Estados Unidos.

En las escenas aparece un sujeto quien recomienda los de su grupo no meterse en el territorio de los escorpiones y acepta que él ya tiene los minutos contados por haberlo hecho y todo por una módica cantidad de dinero y la cual acepta no vale la pena.

El presunto integrante de los Metros además denuncia que además es muy poco lo que le prometieron por meterse en zona enemiga, no le dieron de comer ni agua e insiste en recomendar que no se metan en donde él lo hizo para que no les pase lo que a él le pesará en cuanto termine de hablar ante la cámara.

Además denuncia a unos sujetos a quienes identifica como el Bracket y el Gama 16 que estarían detrás del crimen en contra de una joven la cual hace unos días habría aparecido quemada.

Más adelante aparece otro sujeto (aunque podría tratarse del mismo que se ve en un inicio) quien denuncia que lo “vendieron” por dinero y que ahora su sentencia de muerte estaría firmada. Al final del clip aparecen los cuerpos de dos personas al parecer las que son interrogadas por los presuntos integrantes del Cártel de Los Escorpiones.

