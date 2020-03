Video: Sugey Ábrego estalla porque le negaron prueba del coronavirus

La actriz manifestó su inconformidad a través de redes sociales

A pesar de tener algunos síntomas relacionados con el covid-19, la actriz Sugey Ábrego denunció públicamente que no puede acceder a una prueba para determinar si está infectada con el virus o no.

El martes, Ábrego acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México para ser examinada, luego de que el domingo comenzara a sentirse mal.

Aunando a esto, la actriz de ‘Esta Historia Me Suen’a tuvo contacto con gente cercana a la actriz colombiana Danna García, quien recientemente reveló que dio positivo al coronavirus.

“Para todos aquellos que dicen que la prueba es gratis, no señores, no hay pruebas, no estamos en la situación de ser capaces de enfrentar esto (covid-19)“, compartió.

Su visita al nosocomio no fue exitosa, por lo que ayer acudió al Hospital ABC, lugar en el que tampoco le dieron una solución.

“Vine al hospital ABC y tampoco me pueden hacer la prueba, dicen que al no haber una Fase 2 (de peligro por contagio) no pueden liberar las pruebas, a menos, claro, que sea por fiebre o algún síntoma de mucha gravedad como neumonía.

“Querer hacerte la prueba por voluntad propia, en caso de alguna duda, no se puede”, afirmó en entrevista.

Ábrego espera que su sintomatología no se agrave en lo que resta de la semana.

“Yo ni siquiera tuve contacto directo con ella cuando acudió a la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) pero sí la secretaria y las personas que realizan trámites, pero lo importante aquí es que si una persona hace el esfuerzo por estar bien, no lo consigue”, expresó.

La decisión que tomó Ábrego fue quedarse en cuarentena, sin importar las afectaciones que tenga de manera económica.

“Yo decidí, no sólo por una responsabilidad social ante mi gremio, sino también por mí, ausentarme de mis compromisos laborales. Decidí no hacer las menciones de los productos de ventas que hago porque eso significa ir a foros de televisión y podría afectar a quienes conviven conmigo, también cancelé mi participación en Cuídate de la Cámara.

“En esta semana ya no recibí el ingreso para pagar la hipoteca de fin de mes, así que sí, económicamente me afecta. Ojalá la gente vea esto con la seriedad que es para que tomen las debidas precauciones“, aseguró.

Sus cuidados serán en casa, comentó. Estará al pendiente de su temperatura corporal y de la tos seca que presenta.

“Lo poco o mucho que hago es tomar agua, paracetamol, no puedo tomar antiviral porque ocultas los síntomas, estar observando si hay fiebre o no, por eso me tengo que estar monitoreando.

“La certeza que tengo es que si me pongo mal, sí me van a recibir en el hospital”.

POR: Froylan Escobar