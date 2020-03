¿Cuánto le costaría al Real Madrid la suspensión del Clásico de España en Estados Unidos?

O Allegiant Stadium, novo estádio do Raiders, segue com suas obras normalmente apesar do surto do COVID-19 no mundo. O estádio já está 85% concluído e tem sua inauguração prevista para julho deste ano. [@Curtis_Crabtree] pic.twitter.com/hLp9BfNg5o

— Portal Raiders 🇧🇷 (@portalraiders) March 19, 2020