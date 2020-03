“América fue la etapa más gloriosa de mi carrera”: Rubens Sambueza recuerda su paso por las Águilas

El volante del Pachuca siempre manifiesta su amor hacia los de Coapa

Rubens Sambueza fue parte importante en el esquema táctico del América del 2012 al 2016. En dicho periodo, las águilas se coronaron en dos torneos de Liga: Clausura 2013 y Apertura 2014, además de conseguir el bicampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2014-15 y 2015-16.

En las últimas semanas, el volante argentino ha hecho distintas declaraciones en las que ha demostrado el gran cariño que le tiene aún al equipo azulcrema y hace uno días habló con EFE y confesó que con las Águilas vivió la mejor etapa de su carrera.

“Estoy agradecido, particularmente con el América, fue un equipo pauta en mi vida, porque viví una etapa linda con cuatro campeonatos en cuatro años y aunque parezcan pocos, es muy difícil mantenerse en ese equipo con la presión que encierra y sobre todo ganar. Para mí fue la etapa gloriosa de mi trayectoria”, declaró Sambu a la agencia periodística.

A sus 36 años, el retiro de Rubens Sambueza se siente muy cercano, el futbolista naturalizado mexicano lo sabe y confesó que desearía retirarse en el América o en el River Plate de Argentina, equipo donde se crió futbolísticamente.

“Defiendo al Pachuca ahora con la misma devoción. Tengo pasión por el fútbol. sin embargo, me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque al River Plate me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad”, concluyó.