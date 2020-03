La mejor manera de limpiar la casa del coronavirus aprobada por el CDC

Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud

Si pudieras salir de tu casa, sin el riesgo de contagiarte por coronavirus, es posible que vieras que muchos hogares están en extremo limpios, procurando mantener la higiene dentro para evitar enfermarse. Pero las apariencias engañan y aunque hasta tú mismo te esfuerces por tener todo impecable, quizás no sea suficiente si no sigues ciertas recomendaciones.

Cuando un virus pandémico que amenaza la vida, como COVID-19 o en su tiempo el H1N1, se expande con facilidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) suelen establecer las recomendaciones necesarias sobre la limpieza y desinfección de los hogares (y espacios públicos) para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

Si logras hacer de estas recomendaciones un hábito, ni este brote ni ninguna nueva enfermedad te agarrará desprevenido en el futuro, aunque cada virus se comporte de manera distinta y requiera de acciones específicas.

HIGIENE PERSONAL

Las costumbres de cada persona en cuanto a la higiene deben mejorar, por lo que en tiempos como los que se viven, y de ahora en adelante, procura lavarte las manos, no sólo antes y después de comer o ir al baño, sino inmediatamente después de regresar de la calle. Evita tocarte ojos, nariz y boca y a otra persona si no te has aseado las palmas.

El proceso de lavado que se ha popularizado en todo el país al momento de enjabonarse debe durar por lo menos 20 segundo, frotándose todos los puntos de las manos: palmas, entre los dedos, ante brazo y uñas.

Quizás te preocupes por el uso del agua, pero de ser posible, cada vez que llegues de la calle, date un baño rápido antes de tener contacto con alguien más.

USA GUANTES DESECHABLES

Al momento de limpiar la casa, los pisos y superficies así como para lavar la ropa.

DESINFECTA OBJETOS

Mesas, muebles, superficies, grifos, perillas, llaves, interruptores, inodoros, controles remotos, tabletas, equipo de cómputo, telefónos fijos, celulares, electrónicos. Todo objeto de uso frecuente y con el que tenga contacto, es mejor desinfectarlos con productos recomendados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) por lo menos dos veces al día.

AISLA FAMILIARES ENFERMOS

Solamente en crisis como las que vivimos actualmente, es recomendable que nuestros seres queridos se mantengan en reposo en su habitación sin tanto contacto con los demás mientras se recupera, tanto por su bien como por el de cada integrante de la familia.

Cada vez que vayas a cubrir las necesidades de tu enfermo, procura seguir las recomendaciones de higiene personal antes y después de hacerlo. Además, añade cubrebocas, bata médica y guantes, todos desechables, como tus elementos de cuidado.

