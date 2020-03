Los mejores 5 autos deportivos americanos que no son Corvettes

View this post on Instagram

The Great American Heavyweight; “SSC Ultimate Aero” Owner: Elo @Xxxxelo @Supercarrooms @SupercarroomsAndWatches #TheGreatElo #XXXXELO #EloKing #KingElo #KingEloTheGreat #SUPERCARROOMS #miamisupercarrooms #supercarroomsmiami …………………………………………………………………………………. One of the Fastest Cars ever known to the Human Race at 257 MPH (Miles Per Hour) and One of the Cars to Beat Bugatti for the Fastest Car Ever Speed Record. And it’s the Fastest American Car ever Produced. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 …………………………………………………………………. 📸 @KeysToTheJungle @CaptainKeys #KeysToTheJungle #KeysToTheJungleFan …………………………………………………………………………………. #SSCUltimateAero #SSC #UltimateAero #TheGreatAmericanHeavyweight #LegendaryCar #LegendaryCars #legendarycars💎 #GreatAmericanHeavyweight #TheFastestCarInTheWorld #FastestCarInTheWorld #FastestAmericanCar #TheFastestAmericanCar #SuperLegendary #TheGreatestHyperCarOfAllTime #GreatestHyperCarOfAllTime #GreatestHyperCarOfAllTimes #CoolCarPics #CoolCarPic #EveryoneLikesFreeStuff #CommentRecord