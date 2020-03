¿El secreto del cuerpazo de Natti Natasha es gracias a una dieta vegana?

La cantante reveló algunos de sus secretos

La esbelta figura y el cuerpazo que Natti Natasha presume en redes sociales es gracias a una dieta vegana y al gusto por el ejercicio.

Desde las Islas Vírgenes, la cantante confesó a sus seguidores a través de una transmisión en vivo por Instagram, que en su dieta no incluye ningún tipo de carne animal.

“Yo como de todo”, aseguró la dominicana, quien realizó esta charla debido a la cuarentena.

Luego corrigió sobre su alimentación, ya que anteriormente se declaró vegana. “Lo que no como es carne, a mí me gusta los vegetales. No como pollo, pescado, ningún tipo de carne animal. Tampoco ave, vaca, ni iguana, ni perro, ni toda la vaina que los chinos estaban comiendo“.

Sus platillos favoritos, añadió, están llenos de vegetales, aunque también incluye arroz en su dieta.

Comentó que suele consumir sopa de calabaza y nunca falta una taza de café.

“Bebo también un reguero de agua. Estoy tomando vitamina C. Me gusta la fruta como las mandarinas, las fresas, los ‘blueberries’“.

Debido a la cuarentena por el coronavirus, ella se encuentra en las Islas Vírgenes y sus padres en República Dominicana, sin embargo, se mantiene en contacto diario con ellos.

Como tiene todo el tiempo libre, lo ha aprovechado para ejercitarse.

“Vamos a seguir entrenando un chin… cuarentena, cuarentena. Me encanta hacer ejercicio porque libero el estrés. Dicen que para mantenerse mejor hay que hacer ejercicio, hacer cardio”.

Durante la transmisión que duró sólo algunos minutos, Natti confesó que se encuentra soltera y sin compromisos.

Pero tampoco quiere un novio, al menos no ahorita porque no quiere contagiarse de Covid-19.

“Ahora con el coronavirus nadie, a mí no me van a pegar nada de eso, que lo estoy evitando en lo absoluto“.

POR: Paula Ruiz