Famoso actor de Hollywood y estrella de Marvel compra tres gallinas para no quedarse sin huevos

Parece que la pandemia por el COVID-19 ha dejado a varios supermercados sin huevos...

La alarma social provocada por la rápida expansión del coronavirus ha causado problemas puntuales de abastecimiento en algunos países, especialmente en productos como los geles desinfectantes para manos o el papel higiénico.

En ese sentido, la prioridad del actor Tom Holland de cara a las próximas semanas es no quedarse sin huevos y, con ese objetivo en mente, ha decidido eliminar el intermediario para hacerse él mismo con tres gallinas que le proporcionen un suministro regular.

“Con todo lo que está pasando”, ha explicado refiriéndose a la repercusión de la crisis del COVID-19 en Reino Unido, donde comparte casa con varios amigos, “los supermercados están vacíos. No hay huevos y nosotros nos habíamos quedado sin ellos, así que se nos ocurrió que, para solventar esta situación, lo mejor sería que nos convirtiéramos en el lugar de procedencia de los huevos”.

El protagonista de las nuevas películas de ‘Spider-Man‘ ha presentado oficialmente a sus nuevas ‘mascotas’ a todos sus seguidores de la esfera virtual, desvelando además los nombres que ha elegido para ellas: Predator, Ranger y Chestnut.

Los tres animales se criarán en el jardín de su vivienda y las tareas que se desprendan de atenderles serán sin duda una distracción muy oportuna para la joven estrella, que ha iniciado un estricto período de aislamiento tras caer enfermo.

“Hoy ha sido el primer día que me he sentido realmente mal. Ayer estaba bien y, de pronto, esta mañana me he despertado fatal, tosiendo sin parar”, ha desvelado.

A falta de otra cosa mejor que hacer, Tom también ha prometido actualizar con más frecuencia su cuenta de Instagram, que no utiliza demasiado a menudo, y probablemente ofrecerá alguna que otra actualización sobre la evolución de sus gallinas.