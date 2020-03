Myrka Dellanos deja toda su belleza expuesta en Al Rojo Vivo con un coqueto jumpsuit

View this post on Instagram

Amiguitos- esto fue durante un corte comercial en el programa. Quiero encontrar momentos para sonreír en medio de la tristeza de esta crisis. El agradecimiento puede cambiar toda atmósfera! Estoy agradecida de todas las personas que forman parte de este gran equipo de @AlRojoVivo comenzando con @mariacelestearraras. He estado en el estudio con @jessica_carrillo y todos los camarógrafos en el estudio que están desempeñando sus labores con tanto cariño y profesionalismo. Gracias a todos ustedes por recibirme en sus casas una vez más con tanto cariño! ❤️ This was taken during a commercial break during the live show and it’s so important to find moments to laugh in the midst of the sadness of what the world is going through. I believe gratitude can change any atmosphere! I am grateful to this whole team of professionals who have welcomed me with open arms each day. And a big hug to all of you who have welcomed me into your homes again with so much love!