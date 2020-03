Paciente de coronavirus en Perú denuncia que lo dieron de alta sin haber mejorado

“Me duelen los pulmones, siento como si me estuvieran clavando cuchillos...me mandaron a morir a un cuarto”

Un paciente peruano con coronavirus denunció por redes sociales que los médicos que lo atendieron, supuestamente, lo dieron de alta sin que estuviera en condiciones de salir del hospital.

José Luis Sipión Bornaz, de 25 años, presentaba un cuadro de neumonía aparte del diagnóstico de COVID-19.

Desde el cuarto de hotel en el que permanece aislado en Piura, Sipión Bornaz, de 25 años, dijo a América Noticias que “me duelen los pulmones, siento como si me estuvieran clavando cuchillos…me mandaron a morir a un cuarto”.

El joven pidió a las autoridades del Ministerio de Salud permanecer en uno de sus hospitales hasta curarse por completo. El paciente había sido admitido en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador.

“El doctor me da su número para que lo llame cuando me siento mal… pero ustedes saben que eso no funciona. Me puedo morir, ¿para qué están las camillas del hospital si no es para los enfermos? Es mejor que esté en el hospital con los otros que ya están contagiados”, continuó.

Sipión Bornaz, quien fue diagnosticado a principios de marzo, luego de retornar a su país tras un viaje que realizó a Europa, ya venía actualizando su situación de salud desde que se encontraba en el hospital.

“Dios quiera que no contagie a nadie, me voy directo al hotel, pero el Estado al sacarme de acá está poniendo en riesgo a muchas más personas”, señaló.

Al momento, nueve pacientes han muerto en el país por complicaciones con el coronavirus de un total de 480 infectados.