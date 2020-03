Qué incluye el plan multimillonario bipartidista además del anunciado pago a las familias

El paquete contempla casos de desempleo ocasionado por la pandemia del coronavirus

En la noche de este martes se celebró el acuerdo entre el Senado y la Casa Blanca sobre el tercer estímulo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A parte de que se traba de un paquete de dos billones de dólares ($2 trillions, en inglés) poco más se reveló en ese momento.

Este miércoles, tanto Donald Trump en la conferencia de prensa como varios medios nacionales han ido desgranando a grandes rasgos a qué irá destinado la ingente cantidad de dinero.

Si habrá pago directo a los contribuyentes en Estados Unidos pero no será de $1,500 dólares como propusieron los demócratas sino de $1,200 si cobras menos de $75,000 dólares al año ($150,000 para parejas). Habrá un extra de $500 dólares -y no los $1,500 que quería el partido azul- por cada menor.

Quien gane entre $75,000 y $100,000 dólares anuales recibirá menos y si recibes más de $100,000 no te llegará nada. El Gobierno no se atrevió a dar una fecha exacta para el cobro pero sí adelantó que quienes hayan facilitado la información para el depósito directo (direct-deposit) recibirán antes el dinero. A los que no, les llegará un cheque por correo postal pero más tarde.

La prestación por desempleo también se verá mejorada con mayores cheques durante cuatro meses, 13 semanas más de elegibilidad y ayudas para trabajos independientes (freelancers), trabajadores como los conductores de Uber y trabajadores en licencia.

Las pequeñas empresas también quedarán protegidas bajo este plan de emergencia. Los empleadores de estas compañías que se comprometan a no despedir a sus trabajadores, recibirán un préstamo para ayudar a pagar las nóminas. Si mantienen su compromiso durante el tiempo que dure la crisis, no tendrán que pagar el préstamo.

$100 mil millones de dólares irán destinados a hospitales y sistemas de salud. Miles de millones más, apunta The New York Times, para suministros de pruebas equipos de protección para trabajadores de la salud y construcción de más espacio para alojar pacientes.

Mejor paradas saldrán las grandes compañías con los $500 mil millones de dólares que la Casa Blanca y el Senado acordaron destinar para sus rescates. El dinero se repartirá a discreción de la Administración pero se designará un inspector general para vigilar el proceso y se prohibirá el pago a compañías propiedad de altos cargos del Gobierno, incluida la familia Trump.