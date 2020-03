Camila Sodi y su hija tienen coronavirus

La protagonista de la nueva versión de "Rubí" habló a través de Instagram para revelar cuáles fueron sus síntomas

Camila Sodi ha compartido a través de Instagram que su hija –Fiona Luna– ha dado positivo al test de coronavirus, explica que le hicieron la prueba a la menor porque ésta presentó mucha fiebre, y ella misma, Camila, expone que tuvo todos los síntomas relacionados con la pandemia, así concluye que también está contagiada.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva“, explicó Camila Sodi en sus historias de Instagram.

Camila realizó este vídeo para hacerle saber a sus seguidores cuáles fueron sus síntomas y destaca que no todos presentan los mismos cuadros de contagio. En su caso hubo dolores de estómago. “La panza revuelta, con mucho gas, la boca seca”, dijo la protagonista de “Rubí”. Sodi también dice que el ejercicio le ha ayudado mucho. “El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacio pero me da ánimo”, aseguró.

A través de su vídeo también hizo el siguiente llamado:

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura, fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua… Si tienen niños, los niños se recuperan más rápido, también -tomen- mucha agua, mucho descanso”.

También pide que la gente tenga responsabilidad social y no salgan de sus casas a menos que sea sumamente necesario. “Por favor cuídense y guárdense en sus casitas”.