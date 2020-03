Dani Rovira, protagonista de “Ocho apellidos vascos”, tiene cáncer y ha empezado quimioterapia

View this post on Instagram

¿Te unes al movimiento #YoMeCorono? YO YA HE HECHO MI DONACIÓN. ¡Ayudemos a frenar esta pandemia! Nuestros CIENTÍFICOS trabajan sin descanso para encontrar una cura y se necesitan fondos. La investigación es vital para conocer al virus y así poder atajarlo. Entra en www.yomecorono.com y ayuda en la medida de lo que puedas y/o comparte tu foto con #YoMeCorono para contagiar esta iniciativa para la ciencia y la investigación. Afortunadamente se está recaudando bastante, pero queda un empujoncito más. Pd. Pronto, en mi perfil, en el de @fundacionochotumbao y @claralago1 subiremos información sobre otra campaña que se está gestando para echar una mano a nuestros Sanitarios en #Málaga. Pd.2 Por favor, absteneos de colgar comentarios negativos, de crispación o de una ideología u otra. Creo que lo que no suma, resta. TODOS queremos que esto pase porque, por primera vez en la historia, el enemigo es un enemigo común. Habrá otros foros donde volcar la crispación u opiniones enfrentadas…pero en este perfil de IG, solo queremos sumar. GRACIAS. ❤️ Ánimo a tod@s. Todo pasa. Y esto pasará. ❤️❤️❤️❤️