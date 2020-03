10 formas de aprovechar el tiempo en casa durante la cuarentena por coronavirus

Es una gran oportunidad para descubrir nuevas habilidades y costumbres

No salgas de casa. Es toda una realidad que en Estados Unidos debemos permanecer en nuestro hogar para no arriesgarnos a tener un muy posible contagio, luego de que los brotes en el país han aumentado.

Hay algunas personas que tienen la posibilidad de trabajar desde la comodidad de su domicilio; hay otros que no les es posible, sin embargo, eso no es sinónimo de que no pueda hacer algo de productivo dentro de las cuatro paredes de su hogar.

Te brindamos 10 actividades que te ayudarán mucho para mantener la tranquilidad durante esta cuarentena por el COVID-19 con base en los consejos propuestos por Business Insider.

INFORMARSE

Estar en cuarentena no significa estar aislado y ser un ermitaño, por lo que es importante que te mantengas informado sin perder la ecuanimidad ni el control de tus emociones.

APRENDE HABILIDADES

La gran ventaja del internet nos permite revisar tutoriales para poder aprender nuevas actividades, desde ampliar tus conocimientos en la cocina hasta conocer otras competencias que no conocías que eras capaz de hacer.

LIMPIA

Todos esos rincones que siempre has aplazado para realizar una higiene profunda, es tu gran oportunidad. Puedes imponerte la ardua labor de limpiar una habitación hasta el fondo al día, tirando objetos que ya no deseas y dejando cada rincón lo más impecable posible, como nunca te lo hubieras imaginado.

BUSCA ARTÍCULOS INTERESANTES

Por interesantes, pensamos en todos aquellos que en un momento de trabajo normal te quitan el tiempo, pero que contienen información que no conocías. Si quieres empieza por buscar que significa procrastinar y cómo puedes solucionarlo.

LEE

Quizás los artículos de información no son lo tuyo, pero la lectura siempre fomenta la creatividad, por lo que tienes la oportunidad de generarte una buena costumbre de la lectura ya sea con novelas u otro tipo de textos.

EJERCICIO

Así como existen tutoriales para nuevas habilidades, también existen aquellos que pueden servirte de entrenamiento en casa.

SÉ PADRE

En doble sentido y en una misma dirección: aprovecha este tiempo con tu familia y más si tienes hijos. Preocúpate por sus necesidades, juega con los niños, inmiscúyete en sus labores. Como pocas oportunidades en la vida, ahora puedes dedicarte con mayor posibilidad en la vida de tus hijos y de una manera que la recuerde por siempre.

HAZ LIMPIEZA DIGITAL

Es posible que tengas archivos digitales, fotografías o infinidad de correos que ni siquiera tenías claro de su existencia y que sólo ocupan espacio en tu computadora. Es un excelente momento para mandar todo a la papelera de reciclaje. Por cierto, si llevas esto a tu realidad con tu casa y tus objetos, será mucho mejor.

ENTRETENIMIENTO Jugar videojuegos, escuchar música, ver películas en Netflix, también es válido. Ante las preocupaciones mundiales, desconectar nuestro cerebro de preocupaciones no es tan malo, siempre y cuando te pongas un tiempo limitado para hacerlo y recargues pila para cosas mejores. SÉ CREATIVO Shakespeare escribió el “Rey Lear” mientras la plaga cerró los teatros. Grandes grupos musicales como The Rolling Stones o Red Hot Chili Peppers han realizado confinamientos voluntarios para crear todo un álbum. Escribe, pinta, crea, quizá al salir a la luz pública después de toda esta emergencia de salud adquiera un enorme valor humanitario.

