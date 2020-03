Canterano del América sueña con jugar en la selección… ¡de Guatemala!

Antonio de Jesús López buscará jugar para la selección centroamericana

Antonio de Jesús López es un interesante canterano del América que logró pasar por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Si bien es cierto que ha tenido muy pocos minutos en primera división, es un jugador que podría llegar lejos.

Después del partido que América disputó contra el Comunicaciones de Guatemala en tierras centroamericanas, López recibió una carta de la Federación de Fútbol de Guatemala en la que lo invitaban a jugar representando a la selección centroamericana.

El abuelo de Jesús López nació en Guatemala y para poder jugar con el combinado guatemalteco, el Chucho tendrá que naturalizarse y dicho proceso tardará alrededor de seis meses. Después de eso, podrá ser elegido para la selección.

En entrevista para ESPN, el volante americanista confesó que decidió jugar para Guatemala al ser relegado en la selección mexicana sub 23: “Me sirve para jugar y también para mostrarme internacionalmente. Solamente entrené una vez con ellos con la selección sub-23 (de México) y también sirvió para decirle que sí a Guatemala, porque de la lista sub 23 con 50 jugadores no fui tomado en cuenta y dije tengo que tomar la oportunidad”.