Médicos dan de alta a viejita de Queens por coronavirus y muere poco antes de llegar a su casa

La mujer falleció 14 minutos después de ser dada de alta

Los médicos le diagnosticaron coronavirus, pero decidieron que Carolyn Frazier podía volver a su casa… murió antes de llegar.

La residente de Queens fue dada de alta del New York Presbyterian Queens Hospital el viernes a las 10 a.m. y fue llevada en una ambulancia a su vivienda en Parsons Blvd. en Flushing, pero no logró llegar con vida.

Un reporte de The New York Post indica que Frazier tenía poco de haber sido diagnosticada con COVID-19 y murió apenas 14 minutos después de que fue enviada a casa.

Quienes la atendieron la dejaron ir a pesar de padecer presión arterial alta y diabetes, dos padecimientos que expertos han señalado como condicionantes para complicar la salud de una persona contagiada de coronavirus, además de su edad.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no sospecha de una mala intención en el proceso, según el reporte.

Queens es el condado con más casos en la Gran Manzana, alcanzando casi 10,000 de los más de 52,000 contagios.