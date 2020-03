Sexo en tiempos de coronavirus: solo si estás en pareja y con excepciones

Cualquier persona que haya mostrado algún síntoma, viva con alguien que haya mostrado síntomas o haya regresado de un área infectada debe autoaislarse.

Algunas personas encuentran confusas las restricciones gubernamentales en cuanto a si se les permite salir, pero ¿qué pasa con los consejos sobre cómo hacerlo?

El profesor Paul Hunter de la Universidad de East Anglia dio su opinión sobre cómo mantener las relaciones en estos tiempos de confinamiento, según informa el Huffington Post:

“El principal riesgo es la propagación de gotitas orales y respiratorias. Besarse en los labios no es lo más recomendable, así que si encuentras una forma de tener sexo sin eso, podría ser una buena idea”, explicó.

No se puede socializar, pero se puede hacer en la distancia, sin contacto. En otras palabras, debemos evitar el contacto social y mantener dos metros de distancia con respecto a otras personas en todo momento.

Entonces, ¿cómo hacer para tener relaciones? Pues si no tienes pareja, si eres single y estabas teniendo citas, eso ya no es una posibilidad en este momento.

Pero, por supuesto, si estás casado o tienes novio o novia, esos casos son diferentes.

Si no muestras síntomas, no has estado en contacto con nadie que tenga coronavirus y no eres parte de los grupos vulnerables, no tienes que aislarte completamente en este momento.

Según informa The Mirror, el profesor Hunter afirma que “si estás en una relación monógama y vives con tu pareja, puedes continuar con normalidad, siempre que ninguno de los dos muestre ningún síntoma.”

Esto, quizás resulte en un baby boom el próximo año, afirma el profesor.

El departamento de salud de Nueva York acaba de publicar la guía El sexo y el coronavirus. En ella informa que el virus se puede diseminar entre personas que están a menos de dos metros, así como a través de la saliva y las mucosidades. No hay, sin embargo, pruebas de que contagie a través del semen.