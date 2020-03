AMLO rechaza hacerse prueba de coronavirus a pesar de que estuvo con gobernador contagiado

El mandatario estuvo hace unos días en una conferencia junto al gobernador Omar Fayad, quien dio positivo al COVID-19

MÉXICO – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se realizará la prueba del coronavirus, a pesar de que el fin de semana se dio a conocer que el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo en el examen del COVID-19, y estuvo con él hace unos días en Palacio Nacional.

Fue el propio gobernador Fayad que informó el fin de semana que dio positivo al coronavirus y que se ponía en cuarentena.

Les informo que he dado positivo al examen del #COVID19. Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece @SSalud_mx. — Omar Fayad (@omarfayad) March 28, 2020

Tras darse a conocer esa información, se incendiaron los focos rojos en el gobierno de México, ya que Fayad estuvo reunido con AMLO y con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también estuvieron otros miembros del gabinete.

El pasado sábado, Hugo López-Gatell subsecretario de Salud dijo que a pesar de que López Obrador estuvo con el gobernador de Hidalgo no era necesario que se realizara la prueba del COVID-19.

Y en ese tenor, López Obrador respondió a los reporteros que lo cuestionaron.

“Yo me atengo a lo que dice Salud y eso aplica para todo”, respondió el mandatario mexicano durante la gira que realizó en Badiraguato, Sinaloa, tierra de “El Chapo”, Guzmán, otrora líderl del cártel de Sinaloa.

Destacó los síntomas del coronavirus como temperatura alta, tos seca, dificultad para respirar, y dolor de cuerpo, pero aseguró que hay otros tipos de dolor que no tienen que ver con la enfermedad, así que aseguró que él no presenta ninguno de esos malestares, por lo que no tiene porque realizarse la prueba del COVID-19.

“Siempre hay dolor de cuerpo, más con la edad y con trabajo”, indicó López Obrador.

Además destacó la fortaleza de los mexicanos para hacer frente a la actual pandemia del coronavirus.

“Hemos enfrentado calamidades (…) epidemias, terremotos y malos gobiernos”, concluyó el mandatario.

En México se han reportado 993 casos confirmados de coronavirus y 20 decesos.