Belinda explotó y dijo que el coronavirus “No es para hacer bromas”

Belinda apareció en sus redes pero no para presumir su trabajo o su belleza sino para alzar su voz en torno al manejo que han tenido muchos respecto a la crisis mundial que se vive con el COVID-19. La cantante fue enfática al manifestar que está en total desacuerdo con los que no se toman en serio la cuarentena.

“Me parece que no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de TikTok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo… No es una broma esto, se están muriendo miles de personas a diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas… a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento”, expresó Belinda al tiempo que dijo también que esa es la razón por la que se ha mantenido lejos de las redes sociales.

Recordemos que la madre de Belinda vive en España, uno de los países principales afectados por el coronavirus. Junto a su madre se encuentra su abuela de 87 años, quien tiene un enfisema pulmonar entre muchas otras complicaciones de salud.

