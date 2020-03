La astrología explica por qué algunas mujeres son tan frías en el amor

Las mujeres de estos 3 signos zodiacales son quienes menos demuestran su cariño en una relación

Cada uno de los signos del zodiaco tiene su forma de demostrar amor y cariño, algunos son muy expresivos, afectivos y cálidos, mientras que otros son como fríos bloques de hielo que parecen no sentir nada por dentro. Hay mujeres que aparentan ser emocionalmente insensibles y no enseñarán el afecto que en realidad sienten por alguna persona. Según la astrología, ellas son las mujeres del zodiaco que menos demuestran su cariño en el amor.

Aries

Las mujeres Aries son independientes, no suelen mostrar lo que sienten por miedo a perder esa libertad que tanto adoran. Su personalidad impone a los hombres y así le gustar ser, no desean verse sensibles ya que no son afectas al cariño. Pero por muy insensibles que parezcan, la realidad es que les gusta involucrarse sentimentalmente solo hay que ser persistentes con ellas.

Cáncer

A pesar de ser uno de los signos más protectores y familiares es difícil que demuestren su cariño ya que se dejan llevar por su desconfianza y sospechan siempre de la pareja. Si rompen esa barrera de inseguridad pueden ser las mujeres más afectivas y cálidas, pero la realidad es que no pasa muy a menudo. Una sugerencia es que olviden el dolor de relaciones pasadas y sigan adelante.

Virgo

Virgo es uno de los signos más inseguros y eso hace que ellas se sientan retraídas cuando de sentimientos se trata. Piensan que si son demasiado cariñosas pueden alejar a esa pareja que tanto trabajo les costó encontrar, lo que ellas desconocen es que ellos se sienten igual o más enamorados, ya que suelen ser de las más atractivas del zodiaco.

