Esto es lo que 10 cadenas de supermercados están haciendo para mantenerte a salvo del COVID-19

Supermercados en todo el país están haciendo cambios que debes conocer ante la pandemia de coronavirus

Desde establecer barreras transparentes en el área de cajas hasta ofrecer entrega gratuita de productos a los ancianos. Las cadenas de tiendas de comestibles están haciendo cambios notables para mantener a las personas seguras durante el brote de coronavirus.

1.- CVS y Walgreens han introducido pruebas de COVID-19

Algunas tiendas Walgreens y CVS Health de todo el país empezaron a ofrecer pruebas de COVID-19 en sus estacionamientos.

Estas cadenas de minoristas están trabajando estrechamente con la administración actual, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para garantizar que las pruebas estén disponibles según las necesidades geográficas específicas de todo el país.

2.- Walmart está ofreciendo “pago sin contacto”

Walmart está realizando una gran cantidad de cambios en todas sus Tiendas, desde cerrar temprano para limpiar, reabastecer hasta prohibir devoluciones y reembolsos en ciertos producto.

Existen cuadrillas de limpieza que se dedican exclusivamente a mantener los carritos de compra, los estantes y las cajas limpias.

La compañía ha reducido el horario de apertura a 7 a.m. – 8:30 p.m. Walmart ha designado una hora antes de la apertura para las personas mayores a partir del 24 de marzo y hasta el 29 de abril. Así que si su tienda abre a las 7 a.m., las puertas abren exclusivamente de 6 a.m. a 7 a.m. para los adultos mayores.

Walmart también ofrece la compra y entrega de comestibles gratis en algunos lugares; sin embargo, el servicio puede sufrir algunos retrasos debido a la alta demanda del servicio. La cadena está ofreciendo pago sin contacto que permitirá a los compradores de comestibles y otros artículos pagar a través de Walmart Pay, por lo cual no tendrán que tocar ninguna pantalla cuando se encuentren en la tienda o reciban sus productos en casa.

La compañía ha limitado la compra de producto de alta demanda en los siguientes productos:

Productos de papel

Leche

Huevo

Suministros de limpieza

Desinfectante de manos

Agua

Pañales

Toallitas húmedas

Comida para bebés

En algunos lugares de Walmart incluso está suspendiendo reembolsos de algunos artículos de gran demanda. Consulta tu su tienda local para obtener más detalles.

3.- Kroger está contratando más personal

Kroger y las tiendas Fred Meyer, Fry’s, King Soopers, Ralphs, Smiths, Harris Teeter, están realizando contrataciones de personal para mantener la demanda de sus unidades.

Al igual que Walmart y otras grandes cadenas de supermercados, Kroger anunció que las tiendas han dedicado la primera hora para los adultos mayores.

Para fomentar el distanciamiento social, las tiendas Kroger también están promoviendo su servicio de entrega en casa, pero algunos productos como agua embotellada, toallitas para bebés solo pueden venderse en la tienda.

En el caso de productos sanitarios la mayoría de las tiendas cuenta con límites.

Kroger ha suspendido todas las devoluciones y reembolsos de productos (con la excepción de los artículos frescos que no cumplen con su garantía de frescura).

4.- Target cierra los probadores y está limpiando las superficies cada 30 minutos

Target está limpiando las superficies de cajas cada 30 minutos

En el caso de los centros de distribución están priorizando los productos en demanda, acelerando su cadena de suministro para satisfacer la demanda en las tiendas.

Algunas tiendas han cerrado sus probadores a menos que los clientes soliciten usarlos.

Como Walmart, las tiendas Target están cerrando temprano para reabastecer los estantes y limpiar las tiendas a fondo. Las tiendas están cerrando a las 9 p.m.

La primera hora de compras cada miércoles es la hora de de los adultos mayores en Target. Las mujeres embarazadas, los clientes con discapacidades, y los compradores con sistemas inmunológicos comprometidos también pueden comprar a esta hora.

El servicio Target Drive Up y la entrega de pedidos también está disponible. Target suspendió la necesidad de firmas cuando los clientes recogen los pedidos.

Entre los productos que cuentan con un límite de compra se encuentran:

desinfectante de manos

papel higiénico

paños desinfectantes

productos secos

leche

huevos

agua

5.- Albertsons cierra barras de ensaladas

Albertsons y su familia de tiendas, incluyendo Safeway, Acme, Carrs, Randalls, Vons, Jewel Osco, y otras, han instalado barreras transparentes en sus cajas registradoras para mantener a los clientes y empleados a salvo.

La tienda suspendió sus barras de sopas y ensaladas para limitar la propagación de gérmenes.

La tienda planea contratar 1,600 nuevos empleados en todas sus tiendas.

Los ancianos, las mujeres embarazadas, y los clientes con sistemas inmunológicos comprometidos pueden comprar con seguridad de 7 a.m. a 9 p.m. los días martes y jueves.

6.- Trader Joe’s limita el número de clientes

La famosa tienda Trader Joe’s ha suspendido sus famosas muestras de bocadillos en todas las tiendas del país mientras que las sucursales ubicadas en Charlotte, Carolina del Norte han comenzado a limitar el número de clientes que pueden permanecer al interior a partir del 20 de marzo según información de The Charlotte Observer.

7.- H-E-B ofrece entrega gratis a los adultos mayores

La tienda de comestibles H-E-B es una de las primeras que ofrece entrega gratuita no sólo en todos los pedidos de farmacia, sino también entrega gratuita a los adultos mayores a través de su asociación con Favor.

Las personas de 60 años o más pueden hacer un pedido de una lista selecta de productos como leche, huevos y pan por teléfono entre 9 a.m. y 1 p.m. de manera diaria. Recibirán su pedido en unas pocas horas, sin cargo de entrega. El servicio requiere una propina obligatoria de 10 dólares para el personal de Favor que entrega los artículos, que se añadirá automáticamente a la factura.

H-E-B declaró que también instalarán protectores en sus cajas registradoras y establecerán límites de compra de artículos en ciertos productos.

8.- Costco está limitando compras

Costco es conocido por su política de devolución pero eso ha cambiado en las últimas semanas. Costco ya no aceptará devoluciones de papel higiénico, toallas de papel, toallitas desinfectantes, agua, arroz y Lysol en este momento.

También está restringiendo las compras de algunos artículos de alta demanda como el agua a dos unidades por cliente, por día.

Para los compradores de la tercera edad, Costco comenzará a ofrecer un horario especial de compras los martes y jueves de 8 a 9 a.m. a partir del 24 de marzo.

9.- ALDI está estableciendo límites de compra

Algunas tiendas ALDI han reducido sus horarios para reabastecer y limpiar.

ALDI anunció que contrataría más empleados – desde asociados de la tienda hasta conductores – para ayudar a proveer más suministros a los clientes.

Consulta con tu sucursal más cercana para conocer los horarios y las actualizaciones del inventario.

10.- Publix también está fomentando las compras en línea

Publix está animando a sus clientes a utilizar el servicio a domicilio que debe ser programado con 3 días de anticipación.

También ha estableciendo límites de compra en los siguientes artículos:

paños desinfectantes

desinfectante de manos

blanqueador

agua

productos enlatados

Para cumplir con las demandas, Publix también anunció que contrataría más empleados.

