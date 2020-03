Juez ordena liberar a niños en detención para protegerlos del coronavirus

Buscan evitar que los menores, el personal y las comunidades alrededor, se contagien de la pandemia

Ante la amenaza de la epidemia del coronavirus, la juez federal de distrito en Los Ángeles, Dolly Gee pidió al presidente Trump hacer todo lo posible para liberar de inmediato a los 5,000 menores de edad en detención migratoria.

La orden judicial de restricción temporal a nivel nacional fue hecha con base en la demanda colectiva Flores contra Barr que dio pie al Acuerdo Flores que garantiza que todos los menores inmigrantes detenidos tienen el derecho a condiciones de detención seguras e higiénicas, y a su liberación sin demora a una lista de parientes que viven en los Estados Unidos, incluyendo padres, abuelos, tíos y tías, parientes y hogares con licencia.

La orden de la juez Gee requiere que para abril 16, el gobierno proporcione a la corte, un funcionario que se haga cargo de dar seguimiento e información a los abogados que representan a los menores sobre aquellos que no han sido liberados, con nombres, fecha de aprehensión, y lugares de detención en los estados de California, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York y Washington. Estos son los estados que tienen 3,000 o más casos confirmados de coronavirus en el momento que la juez emitió el mandato.

También requiere que a no más tardar el 9 de abril, los coordinadores juveniles proporcionen a la cortes y al inspector especial un reporte sobre los niveles de capacidad en que se encuentran las instalaciones de detención de menores.

También deben tomar video de las condiciones de vida de cualquiera de las instalaciones seleccionadas por el inspector especial para su evaluación.

El mandato de la corte fue emitido a petición del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales (Center for Human Rights and Constitutional Law), una organización con sede en Los Ángeles que en 1997 alcanzó el acuerdo nacional Flores con el gobierno federal para atender las condiciones de detención y el derecho a liberar a los niños de la custodia de migración.

El presidente Trump está tratando de echar abajo este acuerdo en la corte de apelaciones de San Francisco utilizando como argumento las nuevas regulaciones emitidas para la detención de menores. Esto después de que un tribunal federal menor en Los Ángeles en diciembre de 2019, negó ponerle fin a la petición del gobierno.

Peter Schey, uno de los abogados en la demanda Flores, dijo que se sienten aliviados de que la corte haya intervenido para mantener seguros a miles de menores durante la crisis de salud del coronavirus.

“La orden de la juez Dolly Gee al gobierno para liberar a todos los niños a los patrocinadores disponibles, puede salvar sus vidas. Es razonable, bajo las circunstancias dada de inacción de la administración Trump para liberar lo más pronto posible a los niños”.

Señaló que esto puede disminuir la propagación del virus entre los niños detenidos, el personal y las comunidades alrededor de donde están los menores detenidos.

El fracaso de la administración Trump para liberar a niños detenidos que no representan ningún riesgo de huir o un peligro es cruel, y no sirve para ningún beneficio local y nacional, agregó.

Schey dijo que en vez de gastar cientos de millones de dólares para innecesariamente detener a miles de niños que no poseen un riesgo de ningún tipo para el país, la administración de Trump debería usar esos fondos para pruebas y equipo de protección contra el coronavirus en las comunidades locales.