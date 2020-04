Qué pasa si vas a Costco sin tu membresía

No intentes escabullirte adentro de la tienda sin tarjeta, pues de todos modos no podrás comprar nada sin ella

Seguramente te ha pasado que llegas a Costco y justo ahí te das cuenta que no llevaste tu membresía de socio, la cual siempre te piden para poder pagar tus productos.

Como Costco es un club de socios, no es posible comprar nada si no llevas tu credencial. Además, en muchas sucursales tienen a un empleado en la entrada de la tienda para asegurarse de que nadie que no lleve su credencial de miembro entre, por lo que es muy posible que ni siquiera puedas ingresa a la tienda sin ella, según se informó en Business Insider.

Entonces, ¿esto significa que debes hacer el largo camino de regreso a casa sólo para recoger tu membresía? No precisamente.

Lo que debes hacer en estos casos es comentarle tu situación a un empleado, el cual te pedirá que vayas al departamento de membresías en donde te podrán proporcionar una nueva tarjeta o un pase temporal, lo que te permitirá hacer tus compras sin ningún problema.

Por otro lado, podría haber personas que se nieguen a mostrar su tarjeta a la entrada de la tienda, en cuyo caso lo más probable es que los empleados le pidan que se retiren. Lo mismo pasará si muestran una tarjeta que no le pertenece.

