5 documentales musicales que están en Amazon Prime Video y no te puedes perder

Desde The Stooges hasta Amy Winehouse

En un mercado tan competitivo como lo es el del streaming, las plataformas se encuentran en una lucha constante por tener el mejor contenido y con ello conseguir la preferencia del público.

Amazon Prime Video tiene un interesante catálogo y para los fanáticos de la música, hay documentales muy interesantes que no se pueden perder, como los cinco que recomendamos a continuación.

27: Gone Too Soon (2018)

Se le conoce como el club de los 27 a varias estrellas musicales que han fallecido a dicha edad. En este documental, se hace un recorrido por la trayectoria de cada uno de los miembros de este temido club. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse y Kurt Cobain son algunos de los protagonistas.

Gimme Danger (2016)

The Stooges, comandados por Iggy Pop, fueron una de las bandas más relevantes e importantes de Estados Unidos a finales de los sesentas e inicios de los setenta. Este documental retrata a la agrupación en esa época, sus confrontaciones y el protagonismo inevitable de Iggy.

Kurt & Courtney (1998)

Kurt Cobain y Courtney Love fueron una de las parejas más importantes en el showbiz de la década de los noventa. En este documental se profundiza sobre la polémica muerte del vocalista de Nirvana y las sospechas de que fue un homicidio cometido por su misma esposa, Courtney.

Sound City (2013)

Dave Grohl debutó como director con este documental, el cual se centra en Sound City, uno de los estudios musicales más famosos de todo el mundo, lugar donde grabaron bandas como Metallica, Neil Young y Fleetwood Mac.