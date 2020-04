Myrka Dellanos lleva la elegancia del nude en Telemundo con Al Rojo Vivo 

View this post on Instagram

#Repost @myrkadellanos with @make_repost ・・・ Amiguitos- está semana no estoy en el estudio de Al Rojo Vivo porque estoy en cuarentena preventiva. Estare transmitiendo desde la casa. Estoy saludable gracias a Dios pero nos estamos turnando en los estudios. • Friends, this week I’m not at Telemundo studios because we are taking turns on preventive quarantine so there’s only one anchor in studio at a time. I’m perfectly healthy thank God and I’ll be contributing from home this week. Love you all! Stay safe!