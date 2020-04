Usuarios de T-Mobile tendrán Quibi en sus equipos sin costo adicional

La nueva plataforma de streaming se estrenará el 6 de abril

El 6 de abril próximo, llegará a Estados Unidos Quibi, la nueva plataforma de streaming cuya particularidad será contar con contenidos de menos de 10 minutos de duración, y los usuarios de T-Mobile contarán con ella en sus equipos sin costo adicional.

Mediante un comunicado de prensa, la telefónica internacional dio a conocer que los clientes de T-Mobile tendrán una suscripción a Quibi (cuyo precio es de $4.99 dólares) incluída en su plan sin costo adicional, siempre y cuando tengan dos o más líneas con servicio de voz en los planes Magenta, ONE, First Responder, Military y Magenta Plus 55.

Para añadir Quibi, los usuarios interesados deberán entrar a mi.t-mobile.com o a la app de T‑Mobile para iOS o Android.

Quibi, el nuevo servicio de streaming específicamente para celulares, fue creado para aprovechar los ratos libres del día entre una y otra actividad, pues sus piezas de contenido duran menos de 10 minutos. Además, cuenta con la tecnología Turnstyle, que permite cambiar fluidamente entre pantalla completa vertical y horizontal.

A partir de su estreno el 6 de abril, esta plataforma incluirá contenido original de estrellas de Hollywood como Jennifer Lopez, Chrissy Teigen, Chance the Rapper, Liam Hemsworth, Sophie Turner, Lena Waithe, Nicole Richie, Reese Witherspoon y muchos más.