Así es la serie de ‘Ana’, la nueva comedia de Ana de la Reguera

La actriz interpreta a una parodia de si misma

Ana de la Reguera protagoniza la serie de comedia “Ana”, el retrato de vida de una mujer independiente, sin prejuicios y sin pelos en la lengua. La propia actriz creó la serie así como servir como productora. “Ana” estrena en Estados Unidos y Puerto Rico el lunes 20 de abril por la plataforma de streaming Pantaya.

Ana, es una serie de comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabús y los conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. Hilarante y honesta, Ana nos lleva sin disculpas por un viaje de amor, profesional, sexo, marihuana, autodescubrimiento y la presión de satisfacer las expectativas que todos tienen de ella. A lo largo de cada episodio, Ana explora a una de las muchas “Anas” que nunca se había atrevido a ser: LesbiAna, MarihuAna, AnciAna, MarrAna, HermAna, AmericAna, HumAna, BanAna, VeterAna y VeracruzAna. Todo, contado a través de una voz que rompe esquemas: la voz de Ana.

En Ana, Ana de la Reguera interpreta a Ana, Tina Romero, interpreta a su madre “Nena”, Andrés Almeida (Narcos) es “Check”, Paulina Dávila (Luis Miguel – La Serie) es “Chock”, Tom Parker (Superstore) es “Chic”, Carlos Miranda (Vida) interpreta a Papasito, Lalo España (Pastorela) es el “Manager”, Paly Duval (Señora Acero) es la “LatinTuber” y el primer actor Salvador Sanchez (La Dictadura Perfecta) es “Bellboy”. Ali Gardoqui y Augusto Gardoqui, la hermana y el padre de Ana de la Reguera en la vida real interpretan a “Sis” y “Guti”, sus propios papeles en la serie. El director nominado al Oscar Carlos Carrera, estuvo a cargo de la dirección. Más estrellas e invitados especiales serán revelados próximamente.

Cada episodio de la serie contiene un número musical. El soundtrack de Ana incluye música original y temas de artistas como Rosalia y C. Tangana, Residente, Francisca Valenzuela, Fito Páez, Kany García, Naty Peluso y Ali Gua Gua, entre otros.

Ana de la Reguera es reconocida por sus importantes papeles en cine y televisión. Su rol protagónico más reciente fue en la aclamada serie original de Amazon Prime Video Goliath de David E. Kelley, así como su papel recurrente en el exitoso show Power y su participación especial en Narcos y Jane the Virgin. También es conocida por su actuación como Sister Encarnación al lado de Jack Black en el largometraje Nacho Libre y la serie aclamada por la crítica Capadocia de HBO. Ana tiene tres importantes filmes próximos a estrenar Army Of The Dead, El rey de todo el mundo, y la nueva entrega de Purge. Anteriormente, Ana trabajó con Comedy Central al participar en la adaptación mexicana del exitoso formato original de la marca, Drunk History.