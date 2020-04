¿Cuáles son las ciudades en Los Ángeles con más casos de coronavirus?

La recomendación para evitar la propagación en las siguientes semanas cuando se espera un aumento de casos, es quedarse en casa

Los Ángeles, Long Beach, Glendale, y Santa Clarita figuran entre las ciudades con más casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles, de acuerdo a los números proporcionados por el Departamento de Salud Pública de dicho condado. El llamado de las autoridades sanitarias a los angelinos, es el de reforzar las medidas de prevención como quedarse en casa, ya que se anticipa un repunte de casos en las próximas semanas.

Hasta el mediodía del 6 de abril, se tenían registrados 6,363 casos confirmados y 147 personas habían fallecido a consecuencia de esta pandemia.

El mayor número de casos se han reportado en la ciudad de Los Ángeles con 2851; Long Beach, 230; Glendale, 142; y Santa Clarita, 106.

Ara Najarian, alcalde de la ciudad de Glendale, dijo que tomando en cuenta el número de habitantes, hay otras ciudades que tienen porcentajes mayores que Glendale de acuerdo al número de habitantes como Palos Verdes.

Palos Verdes tiene una población calculada en 42,364 habitantes hasta 2017, de acuerdo al Buró del Censo, y presenta 25 casos. Glendale cuenta con poco más de de 200,000 residentes. Brentwood registra 49 casos para una población de 62,000. En ninguno de estas ciudades, los casos llegan a uno por cada 100 habitantes.

“Estamos en el medio comparado con otras ciudades. Y hacemos lo mejor que podemos. Claro que vamos a mejorar para reducir la propagación”, dijo el alcalde Najarian.

Alrededor del 40% de la población es de origen armenio en Glendale, y casi 17% son latinos.

Najarian dijo que una proporción significativa son adultos mayores; y explicó que quizá debido a que los armenios son muy familiares y les gusta estar juntos, se presenta un número de contagios un poco mayor.

“Muchos no sentimos muy mal de no ver a nuestros padres durante la cuarentena. Yo no veo a los míos desde hace una semana y eso me está matando”, reconoció.

Y consideró que el alto número de casos, pudiera probablemente atribuirse a que la ciudad, tiene tres enormes hospitales. Tal vez, señaló, el condado al hacer sus números, no discrimina entre quienes viven en Glendale, y quienes no residen en esta ciudad, pero que se hacen la prueba del coronavirus en los hospitales locales y salen positivos.

Dentro de la Ciudad de Los Ángeles, las áreas con más casos son: Melrose con 147; Hollywood con 100: North Hollywood, 90; Sylmar tiene 70; y Silver Lake, 58. El este de Los Ángeles registra 51 casos.

“La mayor proporción de muertes se ha presentado en personas con condiciones de salud serias; o que son mayores de 65 años también con problemas médicos previos”, dijo Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Debido a que se espera un aumento significativo de casos para las próximas semanas, pidió a los angelinos no salir de su casa, a menos que sea para asuntos urgentes.

“Cuando salgan, cúbranse la boca y la nariz con una tela si van a andar alrededor de otras personas y mantengan una distancia de seis pies”, recomendó la experta.

Sin embargo, hizo hincapié en que la mejor arma contra el coronavirus es lavarse las manos con frecuencia y permanecer en casa.

De las 15 muertes recientes que se han presentado, ocho poseían condiciones preexistentes; y en doce, las personas tenían más de 65 años. Solo cinco de los mayores de 65 años, no padecían ninguna enfermedad previa.

En las últimas 48 horas, se presentaron 1083 casos nuevos en el condado de Los Ángeles.

“Usar una mascarilla de tela para cubrirse la cara cuando salen, pueden ayudar a bajar la tasa de transmisión y reducir la carga en nuestros hospitales en estas semanas críticas por delante”, dijo Robert García, alcalde de Long Beach, una ciudad que después de Los Ángeles registra el mayor número de casos.

Las autoridades de Long Beach aconsejaron a la gente, cumplir con la orden de quedarse en casa y solo salir para actividades esenciales como comprar comida, recibir atención médica, ejercitarse, caminar al perro o cuidar a un ser querido.