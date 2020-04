“Si quieren soy el peor jugador de México, pero no pueden quitar lo que hice”: Chicharito sigue peleando con sus detractores

El delantero mexicano continúa generando polémica con sus declaraciones

A través de una dinámica de Instagram Live, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, conversó con su amigo y comentarista de ESPN, Sergio Dipp, en donde se expresó de diferentes temas relacionados a su vida personal y a su carrera futbolística.

Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, no tardó en hablar sobre sus logros con el Tri, y dejó claro que esos nunca se borrarán.

“Si quieren soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice”, dijo “Chicharito”.

💥 De Chicharito para sus detractores 💥https://t.co/KlqEOLo5lv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 6, 2020

El delantero de LA Galaxy también mandó un mensaje a las personas que lo critican por subir videos a su canal de YouTube, “Naked Humans”, en el que muestra contenido de cómo es su vida de padre y pareja.

“Yo no quiero que me amen, yo no quiero caer bien, yo solo quiero que me conozcan y que yo sé que lo que interpreten de mí, algo a ellos les queda”, dijo Hernández.

De igual forma, recalcó que gracias a su mentalidad y tenacidad ha logrado llegar lejos en el futbol, y no tanto por sus cualidades como deportista.

“Yo soy competitivo, yo no soy ni futbolista, lo que tengo en mi ADN es competitividad, me digas lo que me digas, puedo ser malísimo, sí soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo, me encanta competir y cada vez me voy cuenta el porqué, porque en la competitividad crezco, aprendo, para mí la competencia es crecimiento puro”, concluyó.