Alicia Machado está preocupada por su situación económica ante la falta de empleo por el coronavirus

Como todos como muchos pequeños empresarios como lo que nos tocará sobrevivir! Ya no queda espacio para más #bullshit mediático ! Si no practicamos el respeto, el amor al prójimo y sobre todo la consideración entre nosotros, aquí 👈 comienza el fin de todo! Bendiciones #Repost @elnacionalweb ・・・ La actriz Alicia Machado ya tenía trabajo en puertas para marzo y los meses siguientes. Pero todo se pospuso por la pandemia del coronavirus, que la ha dejado en situación económica que le preocupa, mientras se encuentra aislada en Estados Unidos junto con su pequeña hija Dinorah. ⠀ "Cada día es más difícil yo soy actriz, soy una celebridad y estas pocas presentaciones que a veces uno tiene de eventos y esas cosas, pues se ven afectadas; tenía una filmación de una película y los ensayos de una obra que voy a hacer con el señor Humberto Zurita, la señora Patricia Reyes Spíndola y Aylín Mujica, que se llama ¿Por qué se ríen las mujeres? y que ya no serán”, dijo en una entrevista. Del proyecto de cine, que por ahora aplazado, la idea era rodar en México y en Estados Unidos. Planeaban el estreno de la obra para mayo, pero se pospuso para julio. En fin ! A replantearnos todos en esta nueva realidad ! Lea más en: www.elnacional.com #enentretenimiento