Edwin Luna se maquilla como Kimberly Flores y recibe fuertes críticas: “Ya sal del clóset”

El cantante sorprendió a sus fans al aparecer maquillado como su esposa

Con una divertida fotografía, Edwin Luna y Kimberly Flores sorprendieron a sus seguidores.

La pareja permanece en cuarentena en su casa, por lo que compartieron una fotografía en el perfil oficial del cantante con la que ambos presumieron lo bien que la pasan durante estos complicados días.

De acuerdo a la información que Luna utilizó para describir la fotografía, en la que se le ve maquillado junto a su esposa, ambos participaron en un desafío impuesto por una pareja de amigos.

“Cumplimos el reto de @jcarloseldesonora y @montsebarojas maquilla a tu pareja jajaja esto de los retos ya empezó a subir de nivel“, escribió el líder de La Trakalosa de Monterrey junto a la imagen que desató una lluvia de críticas.

“Que barbara Edwincita ya sal del closet“, “Ay no Edwin ya nada mas eso te faltaba! Que decepción“, “No sea que al rato te vuelvas Gey“, “Eso no va contigo“, “Ya te perdimos“, “Te prasas de estupidez haciendo retos mediocres que no van con el perfil de un macho“, son solo algunos comentarios que recibió tras la publicación de la instantánea.

En los últimos días, la pareja ha compartido varios videos en los que se les ve divirtiéndose con las publicaciones de su cuenta de Tik Tok, en donde exponen su talento como actores durante la creación de sus polémicos videos.