‘Tata’ Martino no ha podido conocer a su nieto por culpa del coronavirus

El técnico del Tri mantiene una estricta cuarentena en Rosario

Ha transcurrido casi un mes desde que el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, viajó a su natal Argentina para estar con su familia durante la cuarentena obligatoria en muchas partes del mundo por la pandemia del COVID-19.

En una entrevista para el programa Línea de Cuatro, de TUDN, habló sobre las dificultades que representa no poder convivir con todos sus seres queridos, especialmente porque no ha podido conocer a su nieto recién nacido.

“Estamos bien, acá en Rosario con dos de mis tres hijos, la mayor está con su esposo, apenas nació mi nieto hace un par de semanas y no he podido conocerlo por la cuarentena. Es una situación difícil, es un motivo de alegría más allá de no poder conocerlo, pero es algo menos y ha sido motivo de mucha felicidad. Llegué el día 17 no he salido de mi casa, mis hijos han suspendido sus actividades y esperamos las nuevas medidas para ver si termina la programación de la cuarentena”, señaló el “Tata” Martino.

En el tema profesional, el estratega del conjunto tricolor señaló que se mantiene en constante comunicación con algunos de los seleccionados.

“Es muy difícil de hablar de cuestiones futbolistícas. Estamos teniendo contacto con jugadores para saber cómo están y para tener algunas opciones futbolísticas, que les sean motivo de distracción, hablar sobre cuestiones de futbol, los que están afuera ayudarlos, tratamos de tener una cercanía para que esto no nos resulte tan largo”, finalizó.

Es difícil pronosticar una fecha para ver nuevamente a la Selección en un partido de futbol, pues hace apenas unos días la CONCACAF suspendió la fase final de la Liga de Naciones, que se jugaría en junio; por lo que podría ser hasta finales de año cuando el Tri vuelva a tener actividad.