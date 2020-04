Thalía presume traje hecho con fotos de ella misma

View this post on Instagram

¡Y que me encuentro este regalo que hace meses @alejandrofajardovnzla me mandó con mucho cariño! ¡Por fin me lo puse! Me divierte muchísimo, 🙃 especialmente en estos días en casa cuando tenemos que buscar la alegría en momentos donde la angustia y la incertidumbre quieren hacer acto de presencia. Y ya vi que algunos de ustedes han pegado sus fotos en sus pijamas y han hecho TikToks. 😂🤣😂🤣 #tamoslocospalcaraaa Los amooooo🥰🥰🥰