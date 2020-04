3 razones por las que tu gato se escapa de casa y cómo evitarlo

Los gatos son animales tan independientes que en ocasiones llegan a ausentarse temporalmente, así que hay que poner atención en la señales para evitar que corra riesgos

Los felinos son animales independientes que a veces suelen irse de casa, así que conocer las razones por las cuáles lo hace ayudará a prevenir que se escape de nuevo y pueda tener algún accidente durante su ausencia.

Existen tres razones principales por las que un gato puede irse, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Illinois que reporta La Sirena.

1. Busca aparearse

Un gato en su etapa de celo buscará reproducirse a como de lugar por instinto y si no está en un lugar seguro o perfectamente cerrado, lo hará en cuanto le sea posible. Así que es importante poner atención especial en esos días para que no se nos escape y corra peligro en las calles.

2. Encontró quién más lo alimente

Pese a que alimentemos a los mininos con sus croquetas y carne enlatada, en alguno de sus escapes podrían encontrarse con personas de buen corazón que también les den de comer y si esa comida les gusta más, se dará sus escapadas de vez en cuando a ese lugar. Así que hay que tener variedad en su alimentación y cuidarlo muy bien.

3. Instinto explorador

Al ser un animal doméstico independiente y territorial decidirá ampliar su territorio, explorando nuevos horizontes para saber qué lo rodea y apoderarse así de más espacios fuera de tu hogar.

Si alguna vez tu gato se escapa de casa no significa que no te quiera y no esté a gusto contigo, de acuerdo a la experiencia de varios dueños de felinos, éstos regresan incluso hasta una semana después.

Cómo evitar que se vaya

Los mininos son tan ágiles con su olfato que podrán rastrear su arenero y pertenencias a una cierta distancia, ayúdalos dejando un acceso a casa o a tu patio abierto para que pueda entrar sin problemas, pero de preferencia no pueda salirse.

Como dueño responsable se le debe poner un collar con placa de datos de identificación tuyos y de tu mascota, así si se sale, alguna persona podría resguardarlo y contactarte para que vayas por él. Sin embargo, la mejor opción para que un gato se quede en casa es esterilizarlo, así no buscará salir a reproducirse o marcar territorio.

