10 alimentos que nunca debes comprar congelados

Hay alimentos congelados que es mejor evitar, ya sea por su calidad, precio o sus ingredientes

Hay alimentos que es mejor que evites comprar congelados, no solo por su sabor, sino también porque no podrían ser una ahorro de dinero ni tiempo en cocina, además no ser buenos para tu salud.

Comida para niños

No todo lo que se ofrece como comida para niños lo es, como pueden las leches saborizadas y en cuanto a los congelados se refiere, lo peor son aquellos que están cargados de azúcar, sodio, grasas saturadas y gradas trans.

Es importante que limite el consumo de ciertos alimentos, de no hacerlo puede aumentar la posibilidad de que el menor tenga problemas de salud ahora o más adelante en la vida. Algunos niños pueden llegar a tener problemas de salud, como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta y el colesterol alto, señala The National Institutes of Health.

Sandwiches

Los sándwiches congelados no tendrán la mejor consistencia comparados con los recién preparados. Tampoco es que los congelados te ahorren mucho tiempo en la cocina, están cargados de sodio y sin los nutrientes que necesitas, no solo para empezar bien tu día, sino para estar saludable.

Si lo que quieres es tener listo tu desayuno en el congelador, es preferible que hagas tus preparaciones en un rato libre y los congeles tú mismo.

De todas formas, déjame decirte que tener un desayuno delicioso y que te de energía no es complicado, te damos algunas opciones:

Arroz

El arroz congelado no es una buena compra, su precio está por arriba de lo que cuesta sin preparar y la dificultad de preparación no lo vale, como lo sería en el caso de carnes horneadas, rostizadas o estofados.

Comprar bolsas de arroz sin preparar es más económico. Puedes preparar un lote y guardar las porciones en el congelador.

Mezcla para batido

Las frutas congeladas son una buena opción ya que puedes disfrutar de ellas en cualquier momento, sea o no temporada, el costo no es mucho mayor a las frescas y además no han perdido su valor nutricional. Pero no debes de confundir estos congelados con las mezclas base para batido, muchas de estas solo son sabor a fruta pero no tienen fruta, sino una carga de azúcares, saborizantes y otros añadidos.

Opta por llevar las frutas o vegetales congelados, sin ningún elemento extra.

Waffles

Si amas los waffles, es un buen momento para hacer un cambio que te haga disfrutar del placer de saborearlos y además obtener algo más que grasa alrededor de la cintura y problemas a la salud. Lo ideal sería que dejaran energía para tu día, proteínas y fibra. Prepáralos en casa en un rato libre y congélalos. Usa harina integral en lugar de refinada, la proteína está en los huevos, aunque puedes añadir un poco más en polvo.

Recuerda servirlos con frutas, así añadirás antioxidantes, vitaminas, y otros nutrientes.

Pasta

No vale la pena llevar pasta congelada, puedes tener mantener la pasta seca en tu despensa hasta por 2 años. Cocinarla es rápido y fácil, si además de dinero quieres ahorrar tiempo, prepara y congela las porciones, así evitarás la carga de sustancias añadidas como sodio, azúcar y otras más.

Desayunos preparados

Como ya lo adelantamos, los desayunos preparados no incluyen los nutrientes necesarios para mantenerte saludable, solo te dan energía para un rato y que afectan tu salud. El alto consumo en azúcares y sodio favorecen el sobrepeso, diabetes, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares.

Salteados de vegetales con carne

Evita comprar los paquetes de carne ya sazonada o preparada, incluyendo los que tienen verduras salteadas, tienen mucho sodio. En su lugar, compra los elementos por separado. Si quieres preparar verduras con carne, estilo oriental, usa salsa de soya baja en sodio.

Hamburguesas vegetales bajas en proteínas

No todas las hamburguesas hechas con vegetales son un buen sustituto a la carne. Sobre todo tratándose de las proteínas.

Puede tener poca o tanta proteína como la carne real, pero mucho más sodio e incluso puede tener más grasa saturada. Siempre lee las etiquetas del contenido nutricional y no elijas una con menos de diez gramos de proteína.

En dado caso es preferible que prepares tus propias hamburguesas con garbanzos, lentejas o soya.

Rollos de huevo

La pizza, burritos y rollos de huevo son sabrosos, estan en la lista de los alimentos con más sodio, sin contar que están llenos de grasas saturadas.

Limita el consumo de estos productos procesados, en dado caso, prepáralos y congélalos en casa.