Escándalo: Jessica Cediel rompe su compromiso y pelea con su ex por el tremendo anillo de diamantes

"Quiero el anillo de vuelta", exige el estadounidense. "En Colombia es un regalo", argumentó la presentadora

A inicios de año todo era amor y compromiso. Jessica Cediel recibió tremendo anillo de parte de Mack Roesh con la intención de pasar el resto de sus días juntos, pero a casi cuatro meses del suceso, todo se transformó en escándalo y rencor.

Primero fue la colombiana la que habló públicamente sobre el rompimiento. Aseguró que el ex participante de Exatlon la terminó sin darle la cara y luego se fue quejándose que no le devolvió el anillo.

“A mí no me importa quedarme esto (el anillo) que no significa nada para mí”, expresó Cediel, al tiempo que sugirió que Mack se le habría acercado por interés y para ganar fama.

“El anillo se entregó en Colombia, si quiero puedo quedármelo, aquí no es como en EEUU”, dijo a Suelta La Sopa Cediel.

Mediante Instagram Stories, la actriz también aseguró que desde que terminó su relación quiso devolver la joya, pero lamentablemente la crisis de salud que se vive actualmente por la pandemia de coronavirus le impidió viajar para encontrarse con él. Además, señaló que todas las declaraciones del empresario son una completa mentira.

“Cuando él finalizó la relación yo estaba en Colombia y él en Estados Unidos, entonces acordamos en nuestra última conversación telefónica que yo iba a devolverle el anillo cuando pudiera viajar para allá. Como saben, debido al COVID-19 las fronteras están cerradas y obviamente no puedo viajar. No es que no se lo quiera regresar, ¡no puedo! Si el señor está tan desesperado por el anillo, que encuentre la manera de venir y si lo logra estaré encantada de entregárselo”, escribió Jessica.

Este fin de semana el atleta decidió romper el silencio y contar su versión. Según Mack, fue Jessica quien lo terminó por Whatsapp, sin importar que él viajó hasta Colombia para acompañarla con el retiro de sus implantes de glúteos.

“Quiero el anillo de vuelta”, expresó Mack aludiendo a que en la cultura latina es un “regalo”, pero en EEUU es símbolo de un compromiso que ella rompió.

Aquí el momento cuando todo era felicidad y Mack entregó a Jessica el anillo de la discordia.

¿Quién está diciendo la verdad?