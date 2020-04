La mamá de Neymar estrena novio futbolista… ¡30 años menor que ella!

Nadine Gonçalves estrena relación con un 'gamer' seis años más joven que su hijo

Hay gente que no puede alejarse de los reflectores ni siquiera en cuarentena y ese es el caso de Neymar. Esta vez, el brasileño no se escapó de la cuarentena, no fue a una fiesta, ni mucho menos se inventó una lesión; esta vez, la protagonista es su mamá, Nadine Gonçalves.

Resulta que la madre del brasileño acaba de empezar una nueva relación sentimental con un jugador de fútbol virtual y tres décadas menor que ella.

En la imagen que compartió Nadine, de 53 años, aparece junto a su novio Thiago Ramos de 22, seis años menor que el futbolista del PSG y 31 menos que su pareja.

Neymar no tardó en felicitar a su mamá con un mensaje más que contundente: “sé feliz mamá, te amo”