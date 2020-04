El famoso ex entrenador de boxeo Jimmy Glenn es hospitalizado al dar positivo por coronavirus, se encuentra estable

El afamado ex entrenador de boxeo y cutman, Jimmy Glenn, está hospitalizado tras dar positivo a coronavirus; sin embargo, su salud se encuentra estable, pues no ha necesitado de respiradores artificiales.

Lou DiBella, promotor de boxeo, dio a conocer la noticia en redes sociales: “Envíen oraciones, amor y energía positiva al maravilloso y legendario Jimmy Glenn de la ciudad de Nueva York”, explicó.

“Jimmy dio positivo por coronavirus y está en el hospital. Está bien ahora, no está ventilado y muestra una leve mejoría”, agrego el promotor en sus redes sociales, asegurando que informaría más sobre la evolución de Glenn.

Send prayers, love and positive energy to #NYC’s wonderful, legendary Jimmy Glenn. Jimmy tested positive for #COVID19 and is in the hospital. He’s doing ok right now, not ventilated, and showing mild improvement. 89yrs young, we need #boxing’s OG back at #JimmysCorner. ❤️🙏 pic.twitter.com/MRuLuhZtng

— Lou DiBella (@loudibella) April 13, 2020