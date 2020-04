Vídeo: Enfermero muere y recibe emotivo homenaje de todo el hospital

Los médicos y enfermeros están luchando contra el virus, cuidando de los enfermos afectados, y, en muchas ocasiones, lo hacen arriesgando sus propias vidas porque no tienen el material de protección necesario para estar seguros y a salvo.

Pasa en Estados Unidos y ha pasado en otras partes del mundo.

Unas emotivas imágenes nos llegan de un hospital de Madrid, España, donde se rindió homenaje a Esteban, el enfermero de UCI de 57 años, que falleció el viernes pasado por coronavirus.

El homenaje comenzó al mediodía en la puerta de entrada principal del Hospital Severo Ochoa y ha estado presidido por una pancarta en la que podía leerse “Siempre en nuestra memoria. Esteban DEP”.

“A una persona tan buena como él no la vamos a poder olvidar tan fácilmente. Esto es algo que no nos lo esperábamos y nos va a costar mucho superarlo”, contó a medios locales Lola, sanitaria del centro y amiga íntima del fallecido.

Emotional moment in Spain as hospital staff embrace wife and son of nurse who died after becoming infected with COVID-19. https://t.co/sUkLxDKz9A pic.twitter.com/e0YcPPYUBO

— ABC News (@ABC) April 14, 2020