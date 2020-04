5 Fotos del pasado de Victoria Ruffo

La querida actriz tiene una larga trayectoria en el mundo artístico, hoy recordamos algunos de sus momentos

Victoria Ruffo es sin duda una de las actrices más populares de la pantalla chica, con su larga trayectoria logró hacerse de una gran base de fanáticos que la adoran y no pierden seña de los proyectos que hace. Y si bien actualmente no ha estado tan activa, no se puede negar que ha tenido una increíble trayectoria. Recordamos algunos momentos de su pasado con estas fotos.

1. Abrázame muy fuerte

En los años 2000 y 2001 participó en la telenovela producida por Salvador Mejía. Al lado de Aracely Arámbula y Fernando Colunga la actriz hizo un gran papel. Esta producción ganó el premio a Mejor Telenovela en los premios El Heraldo de México y los TvyNovelas. A sus fans les encantó su look.

2. Sus inicios en la pantalla chica

A pesar de que desde la década de los 70 inició su carrera en la pantalla grande, Ruffo también hizo teatro y telenovelas. Esta imagen recuerda a sus fans su nostálgica trayectoria.

3. La fiera

En 1983 protagonizó la telenovela La Fiera en donde lució uno de sus múltiples looks. Sin duda su cabello negro se convirtió en su firma.

4. Su avance en el medio

Poco a poco la actriz se abrió paso en el medio, producciones como Victoria, Juana de Iris y Simplemente María son sumamente recordadas y estas le abrieron paso para hacer sus emblemáticos papeles en La madrastra.

5. Su polémica relación

A principios de los años 90 la primera actriz mantuvo una relación con el comediante Eugenio Derbez, si bien parecían muy felices lo cierto es que su relación terminó muy mal entre rumores de una boda falsa. Hasta la fecha aseguran que no se han hablado sin embargo su hijo, José Eduardo Derbez, ha tratado de olvidar el pasado.