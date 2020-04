8 mayoristas de Los Ángeles que están llevando vegetales, carne y pescado a domicilio

Distribuidores ofrecen despensa, alimentos frescos, vinos y carnes de gran calidad a precio de mayoreo

La pandemia por COVID-19 ha ocasionado un ha provocado cambios importantes en la industria restaurantera y alimentaria.

Por un lado los restaurantes cierran comedores y tratan de subsistir con servicio para llevar, entrega a domicilio y venta de comestibles. Un efecto dominó que toca a los distribuidores de alimentos de restaurantes y hoteles. Por otro lado, en las tiendas minoristas hay una gran demanda de productos básicos como el huevo, lo que ha provocado flexibilidad temporal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su venta en tiendas.

Los distribuidores se adaptan a una nueva demanda de alimentos y ofrecen sus productos al menudeo con precios de mayoreo, ya sea en recolección o entrega a domicilio. Te dejamos una muestra de 10 proveedores con quienes podrás abastecerte de frutas, verduras, carne y pescado.

Rose Hill Farms

Rose Hill se encuentra dentro de Montecito Heights. Ofrece frutas y verduras de temporada ya sea para recoger o entrega a domicilio. El pedido mínimo es de $ 20 a través de la aplicación CropSwap.

Sitio web: Rose Hill Farms

Nature’s Produce

Ofrece frutas, verduras frescas y congelados; legumbres, pastas, hierbas y productos lácteos. Es un negocio familiar con una experiencia de venta de 80 años, de acuerdo a Eater, entre sus clientes están restaurantes como Joan’s on Third, Wallys y The Beverly Wilshire. Podrás encontrar un paquete de 30 huevos por $ 8.

Los pedidos de recolección tienen un mínimo de $ 50.

Puedes recoger tu pedido o solicitar entrega a domicilio.

Ordena sus productos en su sitio web: Nature’s Produce

Chef’s Warehouse

Desde hace 35 años ha surtido de ingredientes a los mejores chefs, incluidos Thomas Keller, Jean-Georges Vongerichten, Eric Ripert, Missy Robbins, Michael Mina, Nancy Silverton y muchos otros.

Ofrece bebidas, productos secos y de despensa, pan, huevos, lácteos, carne de vaca, embutidos, mariscos.

The Chef’s Warehouse donará el 10% de las ganancias de las ventas minoristas a sus empleados de primera línea y otros miembros afectados de la industria de servicios de alimentos.

Puedes recoger en su almacén u ordenar a domicilio. Sitio web: Chef’s Warehouse

Santa Monica Seafood

Ofrece café, pescados y mariscos frescos, así como congelados en el suroeste. También hay mariscos ahumados, ensaladas, sopas y caviar.

Entre sus productos puedes encontrar pescados mexicanos, atún aleta amarilla, pulpo, patas de cangrejo real y colas de langosta

Pides recoger en Santa Mónica u ordenar a domicilio. Ordena: Santa Monica Seafood

Premier Meat Company

Ofrece carnes de alta calidad, res, cerdo, faisán, venado, jabalí, avestruz, patas de rana, costillas y chuletas de búfalo, entre otros productos. Entre sus clientes se encuentran famosos restaurantes de Beverly Hills. Ahora puedes ordenar hamburguesas Shake Shack o cualquiera de sus carnes secas. Su entrega es a domicilio.

Ordena: Premier Meat Company

Rocker Bros. Meat & Provision

Este proveedor ofrece carne de vaca, cerdo, cordero, ternera, aves. Hay carne orgánica de animales de granja local, así como en otras regiones de Estados Unidos y de países como Australia y Nueva Zelanda. Puedes encontrar desde chuletón con hueso de 16 onzas por $ 52, hasta Kobe y Wagyu japonés, por $ 82 por dos piezas de 8 onzas.

Eater refiere entre sus clientes a restaurantes como Bestia y Bavel.

Pedidos en línea para recoger y próximamente a domicilio. Ordena: Rocker Bros. Meat & Provision

La Española Meats

Desde hace 37 años La Española Meats ofrece productos españoles como aceite de oliva, vinagres, vino, jamón, queso, chorizo, especias, ingredientes para paella, entre otros.

Ahora puedes hacer tu pedido en línea con un mínimo de $50. Ordena: La Española Meats

Savory Gourmet

La línea de productos Savory Gourmet incluye una variedad de artículos perecederos y no perecederos importados y nacionales. Ofrecen desde miel, chocolates, especias y frutas, hasta caviar, charcutería, quesos.

Puedes recoger u ordenar para servicio a domicilio, la entrega es gratuita si tu pedido es superior a $ 150. Ordena: Savory Gourmet