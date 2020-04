Adolescente gana la lotería con números que le recuerdan a su tío muerto

Una adolescente de 17 años llamada Harmony Dawes vio como su suerte cambió de un día para otro, ya que de tener un panorama bastante incierto, pasó a tener sus problemas económicos resueltos por los siguientes 365 días.

Harmony, quien hace unos días se quedó sin empleo por el tema del coronavirus, el pasado 26 de marzo decidió participar en un juego de lotería del Reino Unido llamado “Set for Life”, en donde obtuvo el segundo premio, nada despreciable por cierto, ya que durante un año recibirá $11,000 dólares.

Kick-starting the #Easter weekend with virtual celebrations for our latest Set For Life winner. 🙌#NationalLottery #SetForLifeTNL #StayHome pic.twitter.com/bIaO7tSAzc

— The National Lottery (@TNLUK) April 9, 2020