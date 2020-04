Decomisan ganancias de narcos y polleros: $2 millones de dólares que iban a México

Autoridades aduanales de ambos lados de la frontera decomisaron cerca de $2 millones de dólares en efectivo que eran llevados de Estados Unidos a México.

El dinero fue incautado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México en cuatro acciones registradas la semana pasada.

El comisionado de CBP, Mark Morgan, indicó que la suma de los cuatro decomisos fue de casi $1.9 millones de dólares, dinero que sería producto de las actividades que llevan a cabo narcotraficantes y polleros.

“Nuestro incansable compromiso conjunto con la seguridad fronteriza despoja a los carteles de ingresos ilícitos procedentes de sus actividades de tráfico de drogas y contrabando humano”, escribió Morgan en su cuenta de Twitter.

.@CBP, @SATMX and Mexican security forces separately foiled 4 smuggling attempts in just one week, seizing nearly $1.9M in cold hard cash. Our relentless joint commitment to border security deprives cartels of illicit proceeds from their drug and human smuggling activities. pic.twitter.com/ubi44FqsOm

— Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) April 13, 2020