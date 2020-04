Los hombres más divertidos y graciosos del zodiaco

Si lo que buscas en una relación es diversión, tu opción es convivir con estos signos del zodiaco

El sentido del humor no es una cualidad que todos los hombres tienen a primera vista, hay quienes son muy serios y no dejan ver una sonrisa en su rostro hasta que confían en la persona que tienen enfrente. Por otro lado, hay algunos que el aburrimiento no es una opción en la mayor parte de su vida y llaman la atención de todo el mundo por ser divertidos.

Si eres de las que busca a alguien que te haga reír todo el tiempo, la astrología te revela los hombres que poseen la personalidad más graciosa del zodiaco.

Aries

Al principio percibirás que son distantes, esto es porque les cuesta trabajo confiar en las personas, pero son hombres de buen corazón. Una vez que logres crear un vínculo con ellos la diversión estará garantizada; son excelentes compañeros, ya sea como pareja sentimental o como amigos. Les agrada experimentar cosas nuevas, por lo que deberás estar preparada para aventurarte en situaciones que, quizá, nunca te imaginaste vivir.

Géminis

Los hombres Géminis poseen el poder de convertir la situación más controvertida, penosa, desagradable o triste en algo gracioso. Tienen un sentido del humor que los demás hombres del zodiaco envidian ya que siempre muestran su lado positivo. Es fácil enamorarte de ellos porque te hacen sentir cómoda en cualquier situación; además son buenos confidentes.

Libra

Se preocupan por hacerte pasar un buen momento y además saben escuchar. Son hombres amables, joviales y divertidos que les gustar estar acompañados todo el tiempo. Tienen un espíritu servicial que te arrancará una sonrisa a diario.

Sagitario

Son sociables por naturaleza, motivo por el cual siempre están rodeados de amigos. Si los acompañas a una reunión notarás que se convertirán en el centro de atención por su gran sentido del humor. Si estas junto a él tendrás una sonrisa dibujada en el rostro garantizada; además son hombres muy empáticos y sentimentales. Ten en cuenta que se aburren con facilidad, así que si deseas estar todo el tiempo con él debes ahorrar energía.

Te puede interesar: