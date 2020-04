Fotos: Madre se pasa el semáforo en rojo y se estrella contra un tráiler; su hijo de cuatro años sale expulsado y muere en la escena

HOUSTON – Un niño de cuatro años murió luego de que fue expulsado del vehículo que su madre conducía en el noroeste de del Condado Harris.

Las autoridades informaron que la madre se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra un tráiler de transporte, el impacto causó que el pequeño saliera proyectado del vehículo.

El sheriff Ed González dijo que el accidente ocurrió en la intersección de E. Sam Houston Parkway y Crosby Freeway.

Seeing injured or deceased children is always the hardest. Nothing can be more devastating. It upsets life’s natural order. I’ve seen many over the years, but for some of my teammates on this scene, today marked their first time. We spoke about it openly and we also prayed. 🙏🏼

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) April 16, 2020