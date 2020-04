Ángel Gabriel quiere lograr una carrera exitosa sin la ayuda de su mamá, Gloria Trevi

El hijo de Gloria Trevi utiliza estos tiempos de aislamiento para mejorar como artista, compositor y productor

Ángel Gabriel persigue una meta: lograr una carrera exitosa sin la ayuda de su mamá. Por eso no pierde tiempo en otra cosa que no sea el aprendizaje musical durante la cuarentena por el Covid-19.

El hijo de Gloria Trevi pasa día y noche en su cuarto practicando piano y buscando mejorar en cuanto a composición, pues quiere lograr ser capaz de hacerlo todo por sí mismo.

“Lo que más quiero es hacer música buena. Estoy usando este tiempo para mejorar como artista, compositor y productor. En un futuro quiero poder decir que yo solito pude hacer todo en una canción entera”, comparte el adolescente.

Durante el aislamiento, que pasa junto a su madre en su residencia en McAllen, Texas, el cantante prefiere alejarse de pensamientos negativos y mantenerse activo pese a que hay días en los que no encuentra inspiración.

“Estoy tratando de pensar en cosas más positivas que negativas, pues de éstas ya hay muchas en todo el mundo. Obvio, sigo viendo las noticias, pero me estoy enfocando más en la música. Ha sido un poco difícil conseguir inspiración, a veces no me llega nada, pero cuando esto sucede elijo una canción de otro artista que esté siendo popular y la interpreto a mi manera, con mis instrumentos. Eso me ayuda a ver cómo hacen otros productores y qué técnicas usan, para aprender”, dice.

El intérprete recomienda a otros jóvenes que se sumen a tomar conciencia sobre lo que está sucediendo en el mundo y eviten salir de sus hogares.

“Los chavos no deben olvidarse de sus abuelitos, padres o madres, que son los más vulnerables a sufrir complicaciones por coronavirus, así que lo menos que deben hacer es guardarse para salvar vidas“.

Ángel Gabriel lanzó su más reciente sencillo, “Besos Menos”, el 14 de febrero, el cual lleva más de 2.2 millones de vistas en YouTube y más de 100 mil reproducciones en plataformas de audio.

“Estoy súper agradecido con todos, con el público, pero también con mi tío Armando Ávila, quien produjo la canción, y con Marcela de la Garza, quien la compuso. Estoy más que feliz con la respuesta“, agrega.

El joven tiene otras seis canciones completas, que espera publicar cuando pase la emergencia sanitaria.