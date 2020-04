Definitivamente, te equivocaste de profesión: ¿Sabes cuánto ganan los jugadores profesionales de videojuegos?

Ahora que están de moda los eSports y las ligas deportivas virtuales, nos viene a la cabeza la posibilidad de que algún día los videojugadores sean más populares -o más ricos- que las estrellas de carne y hueso.

Pero… ¿cuánto gana una estrella profesional de videojuegos?

Por ejemplo, Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, de 16 años de edad, se llevó a casa el año anterior, en Pottsgrove, Pennsylvania tres millones de dólares tras resultar campeón en la Copa Mundial de Fortnite.

Goodbye NYC. But on a real note, this has been the best week of my entire life and I can’t be more thankful for everyone supporting me. It has been a pleasure meeting everyone especially the pros. I can’t wait to meet more of you in future events. Also shoutout to @EpicGames. 💕

— Bugha (@bugha) July 30, 2019