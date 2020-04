Enfermeros de Los Ángeles exigen mascarillas N-95

Trabajadores de la salud protestan ya que dicen que necesitan mayor equipo para protegerse del COVID-19S; hospital indica que busca una solución

Estela Villegas es una enfermera registrada que trabaja en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA donde asegura que no hay equipo necesario para poder trabajar en un ambiente seguro.

Por esta razón participó en una protesta la noche del jueves para confrontar al hospital en cuanto a, según indica, las acciones que se ha tomado con el personal durante la crisis del coronavirus.

“Ellos [el centro médico] dicen que tienen suficientes mascarillas N95 para todo el hospital y todas las enfermeras, pero siguen siendo muy restrictivos con la forma en que nos permiten usarlas”, indicó Villegas, de 31 años.

Agregó que hace dos semanas el hospital comenzó a usar un nuevo método tecnológico de desinfección para rehusar las máscarillas, que en ocasiones son utilizadas hasta por más de12 horas por los enfermeros.

“Pero no es confiable y los enfermeros no se sienten cómodos reutilizando esas mascarillas… No queremos poner en riesgo nuestra salud”, explicó la enfermera.

“Por lo tanto, queremos crear conciencia sobre eso y presionar al hospital para que deje de usar ese método, y nos deje usar las mascarillas N95 una vez por cada uso”.

Contó que cuando pidieron una explicación de cómo son limpiadas estos protectores y ver ejemplos de cómo se ven antes y después de ser desinfectadas para ver el nivel de bacteria y virus, el hospital no pudo proporcionarlo.

“Entonces nos sentimos incómodos, especialmente cuando entramos a una habitación con un paciente que es [COVID-19] positivo”, dijo Villegas. “No queremos reutilizar esas máscaras porque la salud está en riesgo”.

Otros hospitales enfrentan lo mismo

Una protesta similar ocurrió este viernes por la mañana en tres hospitales del sistema de Salud Providence: Providence St. John’s Health Center en Santa Mónica Blvd., Little Company of Mary en San Pedro y Little Company of Mary en Torrance.

Y es que el último jueves 10 enfermeros del Centro Médico St. John’s Santa Mónica fueron suspendidos debido a que se rehusaron a entrar a atender a pacientes de COVID-19 sin mascarillas N95.

Entre los despedidos estaba Jack Cline, un enfermero con 25 años de experiencia, quien dijo para La Opinión que él trabaja en el piso donde están todos los pacientes infectados de COVID-19 o aquellos que tienen síntomas y están esperando sus resultados.

“Todos están aislados. Y cada médico que llega allí se coloca las mascarillas N95 antes [de entrar] y piden a las enfermeras no ingresen a las habitaciones sin las N95”, dijo Cline, de 50 años.

“Porque aunque el CDC [Centro para el Control y Prevención de Enfermedades] les llama ‘gotitas’ [a la saliva infectada], no es así ya que están en el aire y se propagan muy rápido”.

Agregó que los enfermeros están en una encrucijada ya que los médicos les dicen que no entren a las habitaciones sin la mascarilla pero en el hospital dicen otra cosa ya que —según explica— en lugar de las N95 el hospital les ofrece una mascarilla quirúrgica con huecos al alrededor.

“El virus es tan pequeño que puede atravesar la mascarilla quirúrgica, pero los filtros N95 mantienen el virus fuera para que no pueda entrar”, indicó Cline.

“Temí por mi seguridad y la seguridad de mis compañeros de trabajo. No iba a entrar en esa habitación sin una N95”.

Cline dijo que sus supervisores le ordenaron entrar al piso del COVID-19 sin dicho modelo de protector y cuando se rehusó lo cuestionaron.

“Entonces me dijeron: ‘¿Estás rechazando tu asignación?’. Dije: ‘No me estoy rehusando a mi trabajo, denme una máscara N95 y entraré allí ahora mismo’”, contó .

Tras el incidente, él y otros nueve enfermeros fueron suspendidos por dos semanas en espera de una investigación.

“No me importa si mi trabajo está en peligro. He trabajado en St. John’s por 20 años y estas enfermeras son como mi familia”, dijo Claine, quien es considerado parte de la población vulnerable ya que padece diabetes. “No quiero verlos muertos”.

Todos los enfermeros que se manifestaron ayer son parte de la Asociación de Enfermeros de California /National Nurses United

El hospital responde

En respuesta a las acusaciones UCLA Health, que supervisa al Centro Médico Ronald Reagan UCLA, dijo que comprenden la ansiedad que causa la pandemia y están evaluando las prácticas del uso de las mascarillas consultando a los sistemas de salud académicos y expertos de la Universidad de California en el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

“Nuestro objetivo es proporcionar pautas claras, transparentes y basadas en evidencia de acuerdo con las recomendaciones de salud pública”, indicó UCLA Health en un comunicado.

“Reconociendo que el virus se transmite a través de gotitas generadas por la tos y los estornudos y el contacto con superficies contaminadas, nuestras pautas actuales exigen que el personal use máscaras faciales quirúrgicas y protección para los ojos cuando atiende a todos los pacientes que pueden tener COVID-19”.

La entidad, agregó que los expertos recomiendan reservar las precauciones de aerotransporte más estrictas, como las mascarillas N95 y el Equipo Personal de Protección (EPP) —asociado para los procedimientos que resultan en la aerosolización del virus (es decir, cuando la sustancia se forma en una partícula más pequeña)— para cuando los cuidadores están a menos de seis pies del paciente.

Un ejemplo de esto es cuando hay que entubar a un paciente.

Finalmente aseguraron que están buscando soluciones creativas que ayudan a desinfectar el PPE y las máscaras incluyendo la irradiación germicida ultravioleta.

La Opinión también pidió un comentario al Providence Health pero al cierre de edición no hubo

respuesta. l