En plena pandemia del coronavirus, Japón realizó un evento de MMA a puerta cerrada

El evento se realizó con las medidas de salud correspondientes

En medio de la pandemia que se vive por el coronavirus, Japón ha iniciado su actividad deportiva, pues realizó el evento de MMA de la empresa ONE Championship, llamado “Road to One”, en la ciudad de Tokio, con seis peleas en su cartelera y con las medidas necesarias de salud.

La empresa siguió los lineamientos de seguridad, y el show fue a puerta cerrada; asimismo, todos los peleadores a su arribo a la jaula, debían portar una mascarilla. Los médicos portaron trajes especiales y no se llevaron a cabo entrevistas al terminar las peleas.

La pelea estelar estuvo a cargo del campeón de peso welter, Shinya Aoki, quien empató con Tomoshige Sera. Al finalizar la pelea, el monarca tomó el micrófono y mencionó que está dispuesto a seguir combatiendo, pese a las condiciones que vive el mundo.

“Puedo morir en cualquier momento. ¿Entonces por qué voy a dejar las artes marciales? Está bien, nadie quiere morir, pero tampoco nadie quiere perder. Si no quieres perder, debes quedarte en casa. Pero vivir con todas estas cosas desagradables no es vivir, estamos en un mundo de mierda. Vivir no es quedarse en casa. Vivir es luchar. Me gustaría agradecer a los que hicieron este evento. Gracias, fue divertido”, comentó.